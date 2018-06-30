(الخارجية) الكويتية: جوازات السفر غير الإلكترونية تنتهي 30 يونيو 2018 مالم تكن هناك مستجدات
(كونا) -- أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن جوازات السفر الكويتية غير الإلكترونية بأنواعها كافة سوف ينتهي العمل بها في تاريخ 30/6/2018 مالم تكن هناك أي مستجدات تستدعي تمديد العمل بالجواز غير الإلكتروني.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة اليوم الأربعاء بأن ما تم نقله على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية قد تم فهمه بطريقة مغايرة فيما يتعلق بتاريخ الانتهاء لتلك الجوازات.
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