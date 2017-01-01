(السكنية) الكويتية تفتتح فرعا جديدا لخدمة المواطن ببرج التحرير
(كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الخميس عن افتتاح فرع جديد لخدمة المواطن بمبنى برج التحرير بمدينة الكويت بغية انجاز معاملات المواطنين بكل سهولة ويسر.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان الفرع الجديد هو الرابع من سلسلة فروعها المنتشرة في مناطق الجهراء وجليب الشيوخ وجابر العلي والهادفة جميعها لخدمة المواطن عبر انجاز معاملاته بسهولة.
ونقل البيان عن مدير ادارة (خدمة المواطن) بالمؤسسة منيرة العبدالجادر قولها ان الفرع مزود بعدد كاف من العاملين المؤهلين فضلا عن ربطه بالنظام الآلي للمؤسسة ما يسهم في انجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة المبنى الرئيس بمنطقة جنوب السرة.
واضافت العبدالجادر ان الافتتاح الرسمي للفرع سيتم "قريبا" بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل والمدير العام للمؤسسة المهندس بدر الوقيان مبينة ان مواعيد الدوام الرسمي ستكون من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
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