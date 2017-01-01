وزير الصحة الكويتي: اعفاء الأطفال غير الكويتيين المصابين بالسرطان من الرسوم

(كونا) -- أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم الاثنين قرارا بإعفاء الأطفال غير الكويتيين المصابين بمرض السرطان تحت سن ال 12 عاما من كل الرسوم والاجور المالية.

واشترط القرار ان يحمل الأطفال غير الكويتيين المعفيون من الرسوم إقامة سارية المفعول في البلاد وان يكون التشخيص المبدئي للمرض قد تم داخل الكويت.

ويتضمن القرار الاعفاء من كل أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.