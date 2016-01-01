الشيخان الكويتيان وليد العلي وفهد الحسيني بين ضحايا هجوم بوركينافاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مقتل 18 شخصا على الاقل بينهم الشيخان الكويتيان د. وليد العلي وفهد الحسيني واصابة عشرة على الاقل في الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مسلحون مساء امس الاول في مطعم عزيز اسطنبول في العاصمة واغادوغو الذي يرتاده عادة عدد كبير من الاجانب . وكان الشيخان العلي والحسيني في رحلة دعوية في البلاد .

وقال السلطات أن بين الضحايا ايضا " 7 من بوركينا فاسو ، وكندي واحد ونيجيري وسنغالي وتركي و3 لبنانيين".



واعلنت وزارة الخارجية التركية في انقرة مقتل تركي وإصابة آخر في الهجوم، فيما أعلن القضاء الفرنسي أن بين القتلى فرنسيا مشيرا إلى فتح تحقيق جنائي في اطار مكافحة الارهاب. بينما كشفت الحكومة اللبنانية عن هوية الضحايا اللبنانيين الثلاثة الذين قضوا في الهجوم وهم محسن محمد فنيش وزوجته واحمد البلي .

وأعرب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن إدانته للهجوم الارهابي

وروى أحد الناجين في المستشفى للتلفزيون الرسمي في واغادوغو "سمعنا طلقات نارية. بدأوا باطلاق النار في باحة المطعم الخارجية فصعدنا الدرج الى الطابق الثاني وتمددنا أرضا. الا أن المهاجمين أتوا إلينا وصوبوا أسلحتهم باتجاهنا... لم أفهم لغتهم ربما كانوا يتحدثون اللغة العربية".

ودان رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري امس "الاعتداء المشين" واكد ان بلاده "ستقاوم الارهاب". وقال في تغريدة على تويتر "ادين باشد العبارات الاعتداء المشين الذي ضرب واغادوغو".

واضاف ان "المعركة ضد الارهاب طويلة"، مؤكدا ان "بوركينا فاسو ستخرج من هذه المحنة لان شعبها سيقاوم الارهاب بلا هوادة".

الأزمة والتدخل الفرنسي في المنطقة

هذا وتستهدف جماعات ارهابية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي بوركينا فاسو كغيرها من بلدان غرب أفريقيا. وتقع معظم الهجمات في مناطق نائية على الحدود الشمالية مع مالي التي تشهد هجمات لإسلاميين متشددين منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد الحادث قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ناقش مع رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري الوضع الحالي والدور المحتمل لقوة عسكرية جديدة متعدد الجنسيات تهدف لمواجهة المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل في أفريقيا على غرار التدخل السابق.

وفي يناير عام 2016 قتل 30 شخصا عندما هاجم مسلحون مطعما وفندقا في واغادوغو وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن هذا الهجوم.

كما أعلن تحالف جديد مرتبط بالقاعدة ويضم جماعات مسلحة من مالي مسؤوليته عن هجوم في يونيو أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في فندق شهير بمالي يرتاده الغربيون خارج العاصمة باماكو.

وشكلت دول أفريقية قوة عسكرية جديدة متعددة الجنسيات للتصدي للإسلاميين المتشددين في منطقة الساحل الشهر الماضي لكنها لن تبدأ العمل إلا في وقت لاحق هذا العام وتواجه أيضا عجزا في الميزانية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إنه اتفق مع كابوري على "ضرورة" الإسراع بتشكيل القوة الجديدة متعددة الجنسيات.

طائرة أميرية

أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإرسال طائرة أميرية لنقل جثماني الشهيدين إمام وخطيب المسجد الكبير د.وليد العلي والشيخ فهد الحسيني.

الغانم يعزي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: نعزي أنفسنا ونعزي شعب الكويت قاطبة في وفاة الشيخين الجليلين وليد العلي وفهد الحسيني ‏واللذين استشهدا بيد الإرهاب الغادر في بوركينا فاسو وهما في رحلة دعوية خيرية.

‏واضاف: نسأل الله تعالى أن يرحمهما ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته وينزلهما منازل الصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

د.وليد العلي

د.وليد العلي هو إمام وخطيب المسجد الكبير في الكويت وأستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية حفظ القرآن الكريم أثناء الغزو العراقي الغاشم والتحق بكلية القرآن الكريم في المدينة المنورة وكان أول كويتي يتخرج في هذه الكلية ودرس علوم القراءات والتفسير وأكمل الماجستير والدكتوراه في قسم العقيدة.

وقرأ القرآن على مجموعة من المشايخ والعلماء منهم الشيخ يوسف محمد شفيع وكذلك الشيخ عبدالحكيم خاطر عضو لجنة مراجعة المصحف في مجمع الملك فهد ثم قرأ على الشيخ عبدالعزيز الزيات، رحمه الله.

كان (رحمه الله) صاحب خطب مشهودة وخاصة في المناسبات والمواقف التي كان دائما ما يشدد فيها على طاعة الله ورسوله والعمل على حفظ الوطن من كل المخاطر والدعوة الى الوحدة الوطنية.

فهد الحسيني

خريج كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت وهو التوأم لأخيه «براك» وهو من احد شباب قرطبة منذ نعومة أظفاره.

وكان، رحمه الله، بساما طيب الخلق تألفه القلوب من أول لقاء، وكان مجتهدا في العبادة والدعوة إلى الله.

وزارة الاوقاف تعبر عن بالغ الحزن والأسى في وفاة الشيخ وليد العلي‬ والشيخ ‫فهد الحسيني



ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري التوجيهات السامية لسمو امير البلاد بارسال طائرة خاصة لنقل جثامين الشهيدين باذن الله تعالى د. وليد العلي امام وخطيب مسجد الدولة الكبير والداعية فهد الحسيني الذين قضيا نحبهما اثر الاعتداء الارهابي الغاشم على مطعم كانا متواجدين فيه وقت حدوث الهجوم بالعاصمة واغادوغو لدولة بوركينا فاسو الافريقية ليل امس الاثنين .

ونعى الوزير الجبري الداعيتين الى الشعب الكويتي وقال في تصريح صحفي : ان عزاءنا في الفقيدين انهما خرجا من الكويت الى اقصى الغرب الافريقي لنشر العلم الشرعي وما اخرجهما الا الدعوة الى الله تعالى ونشر دينه الصحيح في ربوع الارض .

وقال الجبري : تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ الاعتداء الآثم على دعاة ابرياء ذهبوا لتقديم دورات شرعية لتعليم المسلمين امور دينهم وآلمنا المصاب في داعية من ابرز دعاة الكويت علما وجهدا في الدعوة داخل الكويت وخارجها وهو الدكتور وليد العلي امام وخطيب المسجد الكبير والعميد المساعد بكلية الشريعة طيب الله ثراه والذي يشهد له القاصي والداني بدماثة خلقه وطيب معشره ووسطية منهجه وجهوده الدعوية لطلابه بكلية الشريعة ودوره الدعوي بمسجد الدولة الكبير في خطب الجمع والاعياد .

وادان الوزير الجبري الاعتداء الغاشم على الابرياء المسالمين وقال : ان الكويت تستنكر هذا العمل الاجرامي الجبان الذي اودي بحياة رجلين من خيرة شبابنا ممن نذروا انفسهما للدعوة الى الله وتحمل المشاق وتكبد لأواء السفر حسبة لله تعالى ،مؤكدا ان الكويت ستظل منارة للوسطية والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال ابنائها الاوفياء مشيرا ان الداعية د.وليد العلي كانت تستعين به الوزارة ولجنة تعزيز الوسطية في نشر سماحة الاسلام بين ابنائنا في الكويت وفي ربوع الارض ، مشيرا ان للفقيدين مآثر عظيمة وجهودا مباركة في الدعوة داخل الكويت وخارجها نسأل الله ان يتقبلهما في الصالحين .

وختم قائلا : تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء الابرار والهم ذويهم والكويت جميعا الصبر والسلوان.

وكيل الأوقاف ينعي الشهيدين: عمل إرهابي جبان استهدف دعاة إلى الله

نعى وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية والامين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية المهندس فريد اسد عمادي فقيدي الدعوة والكويت امام وخطيب مسجد الدولة الكبير الدكتور وليد العلي والداعية فهد الحسيني الذين لقيا ربهما اثر حادث الاعتداء الغاشم في احد مطاعم العاصمة البوركينية اوغادوغو ووجه تعزيته لأهالي الفقيدين والكويت على هذا المصاب الجلل.

ووصف الوكيل عمادي العمل بالارهابي الجبان الذي يستهدف اناس ابرياء مسالمين جاءوا من اقصى الشرق لنشر الوسطية والعلم الشرعي للأئمة والدعاة محتسبين اجرهما على الله تعالى وما خرجوا من بيوتهما الا للدعوة الى الله مشيرا انهما كانا يقيمان دورة علمية شرعية للمسلمين هناك وقد طالتهما يد الغدر الآثمة .

وعدد عمادي الكثير من مآثر امام وخطيب مسجد الدولة الكبير د.وليد العلي الذي عرف بمنهجه الوسطي وغزارة علمه التي استفاد منها الكثير من ابناء الامة سواء كانوا بالكويت من طلبة كلية الشريعة او بمدارس وزارة التربية او في المنتديات العلمية والندوات والمحاضرات التي كان يتواجد فيها معلما وموجها ومربيا ومدربا او في خارج الكويت من خلال زياراته العلمية والدعوية الرسمية والاهلية كما كان د.وليد العلي ممن تستعين بهم الوزارة في كثير من مناشطها فقد كان عضوا في اللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم منذ تأسيسهامن ثمان سنوات والى ان لقى ربه كما شارك في عضوية الكثير من اللجان في الوزارة كلجنة الوظائف الدينية ولجنة اختبارات الأئمة والمؤذنين ولجنة إعداد الخطبة النموذجية .

وقال عمادي : لقد فقدنا بحق داعية متميزا في دعوته ومتفردا في جهوده معروفا بوسطيته وفكره المستنير ولعل من امارات حسن الخاتمة انهما لقيا ربهما وهما قد خرجا في سبيل الله ما اخرجهما الا الدعوة لدين الله وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم امثالهما بقوله

"إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله" قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح قبل موته".

رواه أحمد وقد رأينا من اخر اعماله من ينطق الشهادتين ويدخل الاسلام علي يديه وهذه ونعم الخاتمة .

واستنكر الوكيل عمادي الاعتداء الغاشم مؤكدا ان لا مخرج للامة ولا نجاة لها من هذا الفكر الضال الا بنشر الوسطية وتعزيز سماحة الاسلام ليستقيم الناس على رسالة السماء السامية ولير الناس الرحمة والرأفة في ديننا .

وشكر عمادي صاحب السمو امير البلاد على مبادرته الابوية بتخصيص طائرة لنقل الفقيدين مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على صاحب السمو الامير الذي يتأكد لنا كل يوم حرص سموه على الكويت ورعاية ابنائه في الداخل والخارج .

ودعا الله عز وجل ان يتقبل الفقيدين بواسع رحمته وان يعلي منازلهما في الجنةولا سيما ان ختم الله اعمالهما بعمل أهل السعادة وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يعوض الكويت واهلها عنهما خيرا.