الحربي: تشكيل لجنة تقصي حقائق بتجاوزات المكتب الصحي في المانيا

د. جمال الحربي

اعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الملاحظات التي اثارتها لجنة التحقيق البرلمانية مؤخرا عن المكتب الصحي في فرانكفورت بالمانيا.

وأكد الحربي في تصريح نقله بيان للوزارة ان اللجنة ستبحث جميع الملاحظات المثارة من لجنة التحقيق البرلمانية والكتب الواردة للوزارة من وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء التي تضمنت الجوانب المتعلقة بالاداء المالي والاداري والتعامل مع بعض المستشفيات في المانيا.

وبين ان اللجنة ستبدأ مهامها نهاية الشهر الحالي لافتا الى انها تضم في عضويتها ممثلين عن الشؤون القانونية والمالية بالوزارة وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية.

وقال الحربي ان اللجنة بعد تقصي الحقائق ستضع توصياتها "لتلافي تكرار اي سلبيات" ووضع الحلول المناسبة لتسوية المطالبات المالية للمستشفيات واعتماد نظام محاسبي دقيق وتسهيل اجراءات رعاية المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في المانيا ومرافقيهم. (كونا)