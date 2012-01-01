(السكنية) تجري قرعة الدفعة الثالثة على قسائم جنوب المطلاع (إن 2)
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء القرعة على الدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2).
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الدفعة تتضمن 317 قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 26 يونيو 2012.
وأضافت أن يومي الخميس والأحد المقبليين سيكونان موعدا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الرابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 279 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها للمخصص لهم حتى 25 سبتمبر 2012.
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربعلكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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