الحربي: ماضون في تنفيذ استراتيجياتنا لتطوير جودة الرعاية الصحية

د. جمال الحربي

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تطوير برامج جودة الرعاية الصحية وتحقيق الإنجازات في مؤشرات الرعاية الصحية وأداء النظام الصحي.

وقال الحربي في كلمته خلال افتتاح مركز جابر الأحمد الصحي الثاني في منطقة العاصمة الصحية اليوم الخميس إن المركز يتكون من دورين الأول لعيادات الطب العام ورعاية الأمومة والصيدلة وقسم التمريض وقاعات انتظار المرضى والثاني لعيادات الأسنان الأربع والمختبر وغرفة التعقيم إضافة إلى قسمي الصحة الوقائية ورعاية الطفولة والتطعيمات وعيادات مرضى السكر وقاعات انتظار المرضى.

وأوضح أن المركز سيخدم القطع السكنية 5 و 6 و 7 في مدينة جابر الأحمد ويعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر طوال أيام الدوام الرسمي لافتا إلى رؤية مستقبلية للتوسع التدريجي في الخدمات الصحية وساعات العمل.

وذكر أن انضمام المركز الجديد إلى المنظومة الصحية يتواكب مع خطة الوزارة وبرامجها التطويرية بما يتفق مع قرارات منظمة الصحة العالمية لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع المراحل العمرية.

وأشار إلى عزم الوزارة افتتاح مركزي (الشعب الصحي) و(الدخان التخصصي للعيون) في منطقة العاصمة الصحية خلال الشهرين المقبلين. (كونا)