الفارس: نتعاون مع (نزاهة) لغرس قيم مكافحة الفساد لدى الطلبة

د. محمد الفارس بعد التوقيع على مذكرة التفاهم

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إن التعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) يهدف الى غرس مبادئ الشفافية وقيم مكافحة الفساد لدى الطلاب والمجتمع.

وأضاف الفارس في تصريح صحفي بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و(نزاهة) اليوم الأحد ان للهيئة دورا مهما في المجتمع ولاسيما فيما يتعلق بكيفية مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والقيم الأخلاقية.

واوضح ان محادثات اجريت بين الوزارة والقائمين على الهيئة ليكون للأخيرة دور مباشر في مناهج (التربية) لغرس مبادئ الشفافية والقيم الاخلاقية والتوعية من مخاطر الفساد لدى الطلبة.

وأضاف أن تلك المحادثات أدت إلى إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز هذا الدور المشترك لتوعية وتثقيف المجتمع "وأبنائنا الطلاب بأهمية مكافحة الفساد" مبينا أن هذه الاتفاقية سيتم تجربتها في الفترة المقبلة من خلال تنظيم ندوات ودورات تثقيفية إضافة الى مراجعة المناهج لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وأشار الى أن الشفافية باتت اليوم من الأمور المهمة في العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش في تصريح صحفي ان الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لدى "أبنائنا الطلاب وتعزيز مفاهيم النزاهة لدى المعلمين والعاملين في وزارة التربية".

وأضاف النمش أنه سيتم تشكيل فرق عمل لدراسة مناهج التعليم وتنظيم الندوات والفعاليات المهمة مثمنا جهود وزارة التربية وتعاونها المثمر في تحقيق ذلك.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الوزير الفارس ورئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وعدد من المسؤولين من الطرفين في مقر وزارة التربية.

يذكر أن الاتفاقية تتضمن وضع برامج تثقيفية توعوية لطلبة المرحلة الثانوية من خلال إعداد مادة علمية تتعلق بمفاهيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة إضافة الى تنظيم ورش تثقيفية للكادر التدريسي الذي بدوره سيشرف على برامج التوعية والتثقيف للطلبة في المرحلة الثانوية. (كونا)