(الرعاية السكنية): نحرص على تطبيق المواصفات الحديثة للاستدامة في جميع المشاريع

م. ناصر السعيد

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاربعاء حرصها على استخدام المواصفات الحديثة للاستدامة في جميع المشاريع الاسكانية وتطبيق المعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.

وقال مدير ادارة التصميم في المؤسسة المهندس ناصر السعيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق ان تطبيق المواصفات الحديثة للاستدامة في مشاريع المؤسسة يسهم في تحقيق العديد من الخطط والاهداف المستقبلية للمؤسسة.

واشار الى ان تطبيق تلك المواصفات سيسهم في ترشيد الانفاق والحد من التكلفة وحماية البيئة وصيانة مواردها وترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المشاريع الاسكانية الجديدة.

من جهتها قالت مديرة ادارة التخطيط في المؤسسة المهندسة اسماء النجار ان المؤسسة بصدد دراسة تطبيق نظام التبريد المركزي ضمن انظمة الاستدامة في المشاريع الاسكانية المستقبلية بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت النجار ان المؤسسة تسعى لتطبيق تلك النظم في مشروع جنوب سعد العبدالله والذي سينفذ بنظام الشراكة بين حكومتي دولة الكويت وكوريا الجنوبية لانشاء المشروع باستخدام احدث النظم والتقنيات في التصميم والبناء.

وأوضحت ان مشروع جنوب سعد العبدالله سيكون انطلاقة لتطبيق تلك النظم في المشاريع الاسكانية المستقبلية.

وعن مشاركة المؤسسة في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق اكدت النجار ان المؤسسة تسعى للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.

ويعقد المؤتمر لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة المنظمة الاوروبية للتدفئة والطاقة والمنظمات الاوروبية المتخصصة والخبراء المهتمين بقضايا ترشيد الطاقة واستدامتها في هذا القطاع على مستوى العالم.

ويضم وفد المؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة الى السعيد والنجار كبيرة الاختصاصيين في المؤسسة المهندسة فاطمة الحسينان.(كونا)