(السكنية) تستدعي الدفعة الخامسة من قسائم مشروع غرب عبدالله المبارك
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أنها ستوزع الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك متضمنة 378 قسيمة.
ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء المواطنين المخصص لهم قسائم بالمشروع المذكور ودخلوا قرعة التوزيع إلى مراجعة إدارة خدمة المواطن في المؤسسة غدا الخميس خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية والنصف وحتى الخامسة والنصف مساء.
وقالت إن المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المشروع سيتسلمون المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مؤكدة ضرورة إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة وشهادة من التسجيل العقاري للزوج والزوجة والأبناء موجهة للمؤسسة. (كونا)
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