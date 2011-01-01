(السكنية) تجري قرعة الدفعة الرابعة من قسائم مشروع المطلاع (إن 2)
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأربعاء قرعة الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 2).
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الدفعة تشمل 279 قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 سبتمبر 2011.
وأضافت أن يوم غد الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات قرعة الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) التي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها للمخصص لهم حتى 20 نوفمبر 2012.
ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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