العزب: الحكومة لا تجزع من العمل المؤسسي المبني على أسس دستورية

د. فالح العزب خلال مشاركته في حفل السفارة النمساوية بالعيد الوطني لبلادها

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب اليوم الاربعاء ان الحكومة "لا تجزع" من العمل المؤسسي المبني على اسس دستورية.

وأوضح الوزير العزب في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل سفارة النمسا بالعيد الوطني لبلادها ان جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة محمد عبدالله المبارك الصباح جرت في السياق القانوني والدستوري قائلا "نحن لا نجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها استبداد محقق".

واضاف ان الامر الان "تحت نظر وبصر وبصيرة" سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مؤكدا ان سمو الامير "ميزان البلد" وأساس المعادلة فيها.

وأكد العزب تضامن الحكومة مع الوزير محمد العبدالله وسعيها لتنسيق المواقف بعد جلسة الاستجواب مستبعدا حضور الحكومة للجلسة المقبلة لان الوقت "لن يسعفنا".

وحول طلب طرح الثقة ومواقف النواب قال الوزير العزب ان النواب "احرار في ابداء مواقفهم وارائهم ..فهذه هي الديمقراطية".

وبالعودة للمناسبة أكد الوزير العزب سعي دولة الكويت لعقد اتفاقيات مع الدول العريقة في ممارستها القانونية والديمقراطية مثل النمسا ودول الاتحاد الاوروبي مشيرا الى ما يربط الكويت بجمهورية النمسا من علاقة وثيقة قاربت ال50 عاما.

وتطرق الى زيارته الاخيرة الى جمهورية النمسا قائلا ان الزيارة شهدت تنسيقا عاليا لعقد بعض الاتفاقيات القانونية.(كونا)