(الداخلية) : مسؤولة امريكية تشيد بجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

جانب من الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومسؤولين امريكيين

اشادت مسؤولة ملف الكويت في مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية سارة سكوت اليوم الاربعاء بجهود دولة الكويت في ادارة العمالة المنزلية وإدارة حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالبشر.

واعربت سكوت في تصريح نقله بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية عن سعادتها بالتطور الملحوظ الذي تقوم به دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعت سكوت عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية ومسؤولين امريكيين لاستعراض جهود مكافحة الاتجار بالشبر الى استمرار التعاون المثمر والبناء في عملية مكافحة الاتجار بالبشر وضرورة التواصل لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

وذكر البيان ان الاجتماع ناقش جهود دولة الكويت ودور وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعرض آلية العمل داخل كل ادارة معنية بهذا الشأن الى جانب الإحصائيات والإنجازات والنتائج التي تم التوصل اليها.

واضاف ان الاجتماع عرض احصائيات الوافدين والعمالة المنزلية وقضايا الاتجار المحالة الى النيابة العامة وكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لمبادئ حقوق الانسان كما ناقش الاجتماع اهم المقترحات للارتقاء بآليات العمل والانجازات المبذولة لتطويرها.

حضر الاجتماع المدير العام للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة اللواء سعود الخضر ومدير ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر العقيد هيثم العثمان ورئيس قسم متابعة اللجان الوزارية المقدم مشعل الديحاني ومدير ادارة العمالة المنزلية محمد العجمي ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالاشخاص الرائد امل العوضي. (كونا)