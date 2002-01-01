سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتا ليبلغ 02ر55 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 02ر55 دولار أمريكي مقابل 19ر54 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير أمس بعدما أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي وأن من المحتمل فرض قيود جديدة على الإنتاج بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا ليصل إلى مستوى 44ر58 دولار بينما انخفض سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا ليصل إلى 18ر52 دولار. (كونا)
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