الخضر يؤكد حرص دولة الكويت على حفظ الامن والاستقرار الدوليين
جاء ذلك في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة عودة الفريق الخضر والوفد المرافق له الى البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء اركان قوات التحالف الدولي ضد التنظيمات الارهابية المتطرفة الذي عقد في واشنطن في الفترة من 23 حتى 25 اكتوبر الجاري.
ووفقا للبيان فقد ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة من 75 دولة سبل مراجعة خريطة الطريق بشأن الجماعات الارهابية وفقا لمتغيرات الموقف والمعطيات الحالية.
واوضح ان الاجتماع هدف لضمان تحقيق التأثير المطلوب على ارض الواقع على كافة الاصعدة لاسيما بعد ما حققه التحالف الدولي من نجاح في حملته العسكرية التي أدت إلى انحسار كبير للتنظيمات الارهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وكان في استقبال الفريق الخضر على ارض المطار نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
الجيش العراقي يبدأ عملية استعادة القائم وراوة غربي الأنبار
بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدتي راوة والقائم في الأنبار غربي البلاد قرب الحدود السورية، حسبما أعلن ... التتمة
رئيس «الأركان التركية» يؤكد رفضه مصطلح «التطرف الإسلامي»
قال إنه من الخطأ ذكر الإسلام مع المنظمات الإرهابية ... التتمة
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على حزب الله اللبناني
واشنطن (رويترز) - أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في إطار جهود لتبني موقف ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 357ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 357ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة