الخضر يؤكد حرص دولة الكويت على حفظ الامن والاستقرار الدوليين

أكد رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اليوم الخميس حرص دولة الكويت على العمل المشترك مع المجتمع الدولي بغية ضمان وحفظ الامن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة عودة الفريق الخضر والوفد المرافق له الى البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء اركان قوات التحالف الدولي ضد التنظيمات الارهابية المتطرفة الذي عقد في واشنطن في الفترة من 23 حتى 25 اكتوبر الجاري.

ووفقا للبيان فقد ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة من 75 دولة سبل مراجعة خريطة الطريق بشأن الجماعات الارهابية وفقا لمتغيرات الموقف والمعطيات الحالية.

واوضح ان الاجتماع هدف لضمان تحقيق التأثير المطلوب على ارض الواقع على كافة الاصعدة لاسيما بعد ما حققه التحالف الدولي من نجاح في حملته العسكرية التي أدت إلى انحسار كبير للتنظيمات الارهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وكان في استقبال الفريق الخضر على ارض المطار نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش. (كونا)