(الأرصاد): كتلة هوائية رطبة تؤثر على طقس البلاد في الأيام المقبلة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس إن طقس البلاد سيتأثر بكتلة هوائية رطبة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر هذه الفترة بتخلخل في التوزيعات الضغطية على معظم الأنحاء مصحوبة بكتلة هوائية رطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه أحيانا وتكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض المناطق خصوصا الساحلية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم يتميز بالاعتدال عموما والرطوبة النسبية على السواحل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و 20 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين قدم وثلاث أقدام.

وتوقع لنهار غد الجمعة طقسا حارا نسبيا ورطبا نسبيا لاسيما على السواحل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 35 و 38 درجة مئوية.

وذكر أن الطقس يعتدل ليل الجمعة والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و 22 درجة مئوية والبحر طوال اليوم يكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج خلاله ما بين قدم وثلاث أقدام.

وأشار القراوي إلى استمرار الطقس الحار نسبيا والرطب نسبيا نهار يوم السبت المقبل خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و 36 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وأربع أقدام.

وبين أن الطقس الرطب يسود مساء السبت لاسيما على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى ثلاث أقدام. (كونا)

