الجنايات تطلب إعادة التحقيق في"الداو"
أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة في المجلس السابق النائب السابق عبدالله الطريجي أن محكمة الجنايات قررت إعادة التحقيق في قضية الداو التي تكبدت الدولة بسببها خسارة تجاوزت الملياري دولار .
وأضاف في تصريح صحافي أنه وبعد مرافعته اليوم(أمس)أمام محكمة الجنايات تقرر إعادة فتح هذا الملف، موضحا أنه سيتم البدء باستدعاء الشهود الذين تم ورود أسمائهم في تقرير اللجنة البرلمانية بدءا من 12 نوفمبر المقبل، كما ستتم الإستعانة بالمستندات ذات الصلة بالقضية .
وذكر الطريجي أن المحكمة ستطلب من مجلس الأمة تزويده بتتقرير اللجنة الذي تضمن معلومات مهمة ارتأت المحكمة ضرورة التحقيق فيها مجددا .
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