(السكنية) توزع بطاقات الاحتياط للدفعة الخامسة من قسائم المطلاع (إن 2)
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن القرعة على هذه القسائم ستقام بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا في مسرح المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.
وتضم مدينة (جنوب المطلاع) السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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