الطيران المدني: حركة طبيعية للملاحة الجوية في مطار الكويت رغم الطقس المغبر

حالة الطقس المغبرّ في البلاد حالياً

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي يشهدها الطقس في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان لها إن مدى الرؤية الحالية يبلغ 800 متر مضيفة أن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي لم تتأثر بحالة الجو الحالية.

وأوضحت أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

في السياق أشارت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية على موقعها الإلكتروني إلى أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق. (كونا)