الزين: انجازات وعطاءات المرأة الكويتية «غير مسبوقة»

الشيخة الزين الصباح مع مجموعة من العاملين في مجال العمل التطوعي

قالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية الشيخة الزين الصباح اليوم الثلاثاء ان "انجازات المرأة الكويتية لا تعد ولا تحصى وعطاءاتها غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي".

وأضافت الشيخة الزين الصباح في كلمة امام ملتقى (المرأة الكويتية في عيون عالمية) الذي تنظمه جمعية المهندسين الكويتية ليوم واحد ان المرأة الكويتية حققت العديد من النجاحات في حقول العمل والفكر والابداع والمجالات العلمية والطبية والهندسية والثقافية والفنية والبيئية وغيرها.

وأوضحت ان المرأة الكويتية تتمتع بالعديد من الصفات منها النضج بمفهومة الواسع والعمل بجد واخلاص فضلا عن تقبل الرأي الآخر.

واستعرضت الشيخة الزين بعضا من اسماء النساء الكويتيات ممن "لمعن في فضاء العالمية" اضافة الى 77 من شهيدات الغزو الغاشم "ممن حفرن اسماءهن في التاريخ الكويتي".

وأكدت اهمية سعي المرأة الكويتية للكمال الذي سيحقق لها النجاح المأمول فضلا عن الايمان بضرورة العمل التشاركي وتبني روح الفريق الواحد.

ودعت الرجل الذي يعد "شريكنا في الوطن والجناح الاخر الذي لا يرتفع الوطن ويرتقي الا به" ان يكون الداعم والمساند للمرأة في سعيها للتميز الذي يوصلها الى العالمية وان يعمل على تحفيز قدراتها في مختلف المجالات.

من جانبها قالت نائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندسة بشاير العواد في كلمة مماثلة ان الجمعية تعمل منذ سنوات على تمكين المهندسات الكويتيات لتحقيق المزيد من التطور لهن في مختلف المجالات.

وأشارت العواد الى دور الجمعية في دعم المهندسات "فهي اول من أنشأ لجنة خاصة بالمرأة في الهندسة عام 2008 والتي تمكنت بدورها من تولي منصب رئاسة المهندسات في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية لاربع سنوات".

وأكدت ان التمكين والدعم الذي تتلقاه المهندسات في الجمعية ينطلق من رؤية الجمعية بدعم العمل الرسمي والشعبي لتحقيق وتطبيق الرؤية الاميرية السامية لرعاية ابناء الكويت وبناتها في مختلف المجالات.

بدورها قالت رئيسة لجنة المهندسات في (الجمعية) المهندسة معالي اليوسفي في كلمتها ان الملتقى يهدف لابراز دور دولة الكويت في المحافل العربية والدولية مشيرة الى الحرص على "الا تقتصر المشاركة في فعالياته على المهندسات بل تمتد لتشمل جميع اطياف المجتمع النسائي الكويتي وهو ما تحقق العام الماضي".

وتضمن الملتقى الذي تشارك فيه مجموعة من المهندسات العاملات في مجال العمل التطوعي محليا وعالميا تكريم الشيخة الزين الصباح وعدد من المهندسات كما تضمن حلقات نقاشية ذات صلة. (كونا)