(التعليم العالي) تعلن عن جامعات جديدة للابتعاث في المملكة المتحدة وأستراليا
وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة تولت التنسيق مع المكاتب الثقافية التابعة لها في الخارج لإعداد قوائم بتلك الجامعات وفقا للتصنيفات العالمية لاختيار أفضلها لقائمة التميز الوطني.
وأضافت السنان أن الوزارة أكدت على المكاتب ضرورة اختيار قوائم الجامعات الموصى بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالجامعات لإدراجها ضمن خطة البعثات المميزة.
وأوضحت أن إصدار هذه القرارات هدفه تشجيع أبنائنا الطلبة على الدراسة في الجامعات المتميزة عالميا بمختلف التخصصات تحقيقا لرؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الاستثمار البشري بالتعليم العالي من خلال ابتعاث أبناء دولة الكويت لأفضل الجامعات العالمية لضمان جودة مخرجات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن الطالب في البعثة المتميزة يتمتع بمخصصات مالية أعلى من طالب البعثة العادية إذ إنه سيلتحق بجامعة مصنفة عالميا ولها اعتمادات أكاديمية في مختلف تخصصاتها. (كونا)
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