استئناف حركة الملاحة بالموانئ بصورة طبيعية بعد تحسن الطقس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاربعاء استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء (الشويخ) بصورة طبيعية وآمنة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة الملاحة البحرية في ميناء (الشويخ) استأنفت عملها بشكل طبيعي في الساعة الثامنة من صباح اليوم بعد توقفها مؤقتا يوم أمس وذلك بحركة مغادرة واحدة وثلاث حركات دخول.

ولفت العنزي الى انه على الرغم من هذا التحسن في الرؤية الأفقية إلا أنه مازال الطقس غير مستقر ويجب أخذ الحيطة والحذر.

وكانت المؤسسة أعلنت يوم أمس توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة عدم استقرار الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار إلى أقل من 500 متر. (كونا)