في مطار الكويت الدولي وخلال ثلاثة شهور تحرير 6498 مخالفة مرورية وحجز 68 مركبة ومعاينة 5 حوادث مرورية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأنه في إطار الجهود المرورية التي يقوم بها قطاع أمن المنافذ امام بوابات القدوم والمغادرة في مطار الكويت الدولي قام قســم تنظيم السير خلال الفترة من 1/7 وحتى 30/9/2017 بتحريـــر 6498مخالفة وحجز 68 مركبة ومعاينة 5 حوادث مرورية.

واكد قطاع امن المنافذ أن قسم تنظيم السير التابع لإدارة امن المطار يعمل على مدار الساعة للحد من الازدحام والاختناق المروري بسبب الوقوف العشوائي واعمال التنزيل والتحميل في اماكن تعيق حركة المرور، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال المرور والالتزام بأماكن الوقوف وأماكن العبور، حتى يمكن تسهيل الحركة المرورية والعمل على راحة المغادرين والقادمين، بالإضافة إلى المودعين والمستقبلين.