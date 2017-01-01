الحربي: مؤتمر (المختبرات الطبية) يواكب تطورات منظومة الرعاية

د. محمد الخشتي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الاول للمختبرات الطبية

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد ان مؤتمر الكويت الاول للمختبرات الطبية الذي تنظمه الوزارة يواكب التطورات الطبية الحديثة التي تعد ركيزة رئيسية لمنظومة الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية.

جاء ذلك في كلمة للوزير الحربي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الاول للمختبرات الطبية بعنوان (المستجدات في العلوم الطبية والمختبرات).

وأوضح ان الاهتمام بالجودة والاعتماد بخدمات المختبرات الطبية يتفق مع استراتيجية وخطط عمل الوزارة بالالتزام بالجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية.

وبين حرص الوزارة على الاستفادة من توصيات ورش العمل المصاحبة للمؤتمر للاستفادة منها في تطوير قطاع المختبرات الطبية التابع لها لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

من جهتها قالت مديرة ادارة المختبرات الطبية بوزارة الصحة الدكتورة دعاء الخالدي في كلمة مماثلة ان المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على المختبرات الطبية والارتقاء بها الى اعلى معاير الجودة والاعتراف وتوفير افضل الطرق في تشخيص الامراض.

وأضافت الخالدي ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيضم مجموعة من اللقاءات والمحاضرات وورش العمل الهادفة لتبادل الخبرات وايصال مختبرات الوزارة الى مستوى عال من المعايير الخاصة بالجودة والاعتراف.

وأكدت ان الكثير من مختبرات الوزارة حصلت من خلال برنامج ضبط الجودة المحلي والعالمي على مراكز متقدمة دوليا مبينة ان "البعض منها بات مؤهلا ليكون مرجعا دوليا". (كونا)