(الهلال الاحمر) تؤكد أهمية اجتماعات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر
اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الاثنين أهمية المشاركة الفعالة في كافة فعاليات اجتماعات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر ودعم كافة المرشحين من الجمعيات الوطنية العربية.
جاء ذلك في تصريح للساير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة وفد الهلال الاحمر الكويتي في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر المتزامنة مع اجتماعات الاتحاد الدولي الدستورية المقامة في مدينة (أنطاليا) التركية.
وقال إن مشاركة وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي تهدف الى ترسيخ دور الجمعيات الوطنية المانحة من خلال العمل على استدامة المساعدات الانسانية المقدمة للدول المتضررة وبحث سبل التعاون فيما بينهم.
واضاف "ستعقد الجلسة الانتخابية في الجلسة الاولى للجمعية العمومية لعدد من المناصب الادارية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي".
وانطلقت امس الاحد بمدينة (أنطاليا) جنوب تركيا اعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري تحت شعار (قوة الإنسانية).(كونا)
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