(السكنية) توزع بطاقات الاحتياط للدفعة السادسة من قسائم المطلاع (إن 2)
وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 316 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرعة على هذه القسائم ستقام بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا في مسرح المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.
وتضم مدينة (جنوب المطلاع) السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
قتلى لتنظيم الدولة والجيش العراقي قرب القائم
قالت مصادر طبية وشهود عيان إن ثمانية من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا وأصيب 14 آخرون، فضلا عن وقوع خسائر مادية في قصف جوي ومدفعي لثكن ... التتمة
الحربي: مؤتمر (المختبرات الطبية) يواكب تطورات منظومة الرعاية
أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد ان مؤتمر الكويت الاول للمختبرات الطبية الذي تنظمه الوزارة يواكب التطورات الطبية الحديثة التي تعد ركيزة ... التتمة
26 قتيلا في إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية
قتل 26 شخصا، على الأقل، في حادث إطلاق نار أثناء قداس في كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما ذكره مسؤولون. ووقع الحادث في كنيسة "فيرست ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 351ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند 351ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس ... التتمة