(السكنية) توزع بطاقات الاحتياط للدفعة السادسة من قسائم المطلاع (إن 2)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة السادسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 316 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرعة على هذه القسائم ستقام بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا في مسرح المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.

وتضم مدينة (جنوب المطلاع) السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)