الهلال الاحمر الكويتي يوزع مساعدات اغاثية على النازحين في سريلانكا

جانب من توزيع الدفعة الاولى من المساعدات على النازحين في سيرلانكا

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الخميس توزيع دفعة اولى من المساعدات على النازحين في سيرلانكا بعد امطار غزيرة اصابت قريتي هانولا وبادوكا في محافظة كولومبو وأدت الى هدم الكثير من المنازل.

وقال رئيس الفريق الميداني في سيرلانكا التابع للجمعية خالد المطيري في اتصال مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات شملت 800 سلة غذائية و800 سلة مواد مطبخ ومواد نظافة وتم توزيعها بالتعاون مع الصليب الاحمر السيرلانكي.

واضاف المطيري ان الفريق سيتابع توزيع المساعدات على باقي المحافظات المتضررة مبينا ان هذه المساعدات تاتي بعد النداء الذي أطلقه الصليب الاحمر السيرلانكي اثر أمطار وسيول وانهيارات طينية دمرت عدة منازل وادت الى نزوح بعض السكان.

وذكر ان الهلال الاحمر الكويتي سيقوم ببناء وترميم بعض المنازل المتضررة في عدة محافظات موضحا ان حجم المساعدات المقدمة من الجمعية الى جميع المحافظات السيرلانكية هي 4000 سلة غذائية و4000 سلة ادوات للطبخ والنظافة الشخصية مشيرا الى انه التوزيع يتم بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى سيرلانكا.

وقال ان الكويت كانت ولا تزال سباقة في مساعدة الضعفاء والمنكوبين حول العالم في إطار التزامها الدائم بمد يد العون لكل محتاج ومتضرر مؤكدا ان الجمعية تنفذ واجبها الإنساني تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض ونجدة الدول الشقيقة والصديقة.

ويضم الفريق الميداني للجمعية اضافة الى المطيري كلا من المتطوعين عبدالله الرشيدي وخديجة الفرج.(كونا)