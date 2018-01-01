بلدية الكويت: تحديد 18 موقعا لموسم التخييم بداية من الاربعاء المقبل

18 موقعا للمخيمات الربيعية موزعة على شمال وغرب وجنوب البلاد

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد تحديدها 18 موقعا للمخيمات الربيعية موزعة على شمال وغرب وجنوب البلاد لموسم التخييم الربيعي الذي يبدأ الاربعاء المقبل.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة بالبلدية عبدالمحسن أباالخيل في تصريح نقله بيان للبلدية ان بلدية الكويت ستتيح لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب عبر موقعها الالكتروني ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص للمخيم.

واضاف انه تمت اقامة اربعة مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم مؤكدا عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.

وقال أبا الخيل ان البلدية تشترط ان لا تزيد المساحة المحددة لكل ترخيص بحد اقصى 1000 متر برسم قدره 50 دينار كويتي (نحو 165 دولار امريكي) وتأمين مسترد يبلغ 300 دينار (نحو 994 دولار) على ان يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم واستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.

وذكر ان الترخيص الصادر عن البلدية هو ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية إلغاؤه في أي وقت دون ان تتحمل اي إلتزامات تجاه صاحب الترخيص الى جانب قيام طالب الترخيص بمعاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من اي معوقات.

وطالب أبا الخيل بضرورة التزام اصحاب تراخيص المخيمات بالضوابط والاحكام التي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها بداية من 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس المقبل. (كونا)