(النجاة الخيرية) تعلن حصول أحد مسؤوليها على عضوية مجلس الشريعة الاسلامي بلندن

نائب المدير العام للجمعية الدكتور جابر الوندة

أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية حصول نائب المدير العام للجمعية الدكتور جابر الوندة على عضوية مجلس الشريعة الاسلامي في لندن تحت مسمى ومنصب (عضو ومستشار) في هيئة القضاء الشرعي بالمجلس.

وقال الوندة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه أول شخصية كويتية يتم منحها هذه العضوية مشيرا إلى أنها مسؤولية كبيرة لاسيما أنه يمثل الكويت داعيا الله تعالى أن يعينه على حمل هذه الامانة.

وأوضح أن مجلس الشريعة الاسلامي في بريطانيا انشأ في العام 1982 لحل القضايا المتعلقة بأمور الزواج والطلاق والخلع والميراث والقضايا المالية وغيرها من القضايا التي تخص الجاليات الاسلامية التي تعيش هناك.

وأكد أن المجلس يتعامل مع القضايا على أساس الشريعة الإسلامية خصوصا في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة المسلمة لافتا إلى أن أعضاء المجلس يمثلون المذاهب الاسلامية المختلفة.

وأعرب الوندة عن أمله أن يساهم مع هذه الكوكبة بخدمة الجاليات المسلمة في بريطانيا وأن يقدم ما يمكن بذله من جهود تخدم المسلمين هناك في المجالات كافة. (كونا)