جمعية النجاة الكويتية تكفل أكثر من 1500 طالب سوري في تركيا
اعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الأربعاء عن كفالة أكثر من 1500 طالب وطالبة من اللاجئين السوريين في مدينتي (هطاي) و(شانلي أورفا) جنوب تركيا.
وقال مدير ادارة التعليم الخارجي بالجمعية ابراهيم البدر الذي يجري زيارة لمدرسة (ساعد) النموذجية في (شانلي أورفا) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجمعية ساهمت بفتح مدارس في عدة دول منها تركيا ايمانا منها بأن تطور وتقدم المجتمعات والشعوب وازدهارها تتحقق من خلال الاهتمام في القطاع التعليمي.
وأضاف أن الجمعية افتتحت ثلاث مدارس بتركيا بينها واحدة التحقت بوزارة التربية التركية وتولت ادارتها بالكامل في حين تعمل مدرستان تحت مظلة الجمعية احداهما في بلدة (الريحانية) في (هطاي) وتضم ألف طالب والأخرى في (شانلي أورفا) ويدرس بها أكثر من 500 طالب.
وأشار البدر الى تلقي الطلبة السوريين أفضل الخدمات التعليمية والتربوية التي تجمع بين الأصالة والحداثة والقيم الاسلامية موضحا أن مدرسة (شانلي أورفا) حققت المرتبة الأولى على المدارس في المناطق الجنوبية بتركيا.
وكشف عن موافقة وزارة التربية التركية على إنشاء (مدرسة النجاة الخيرية) لتستوعب أكثر من ألف طالب وطالبة وتكفلها برواتب المعلمين ومستلزمات الطلبة بالتنسيق مع هيئة (ساعد) الخيرية التركية.
وبين البدر ان جمعية النجاة تكفل أيضا أكثر من 50 طالبا جامعيا في عدد من الجامعات في الخارج مؤكدا حرص الجمعية على دعم ومساندة هؤلاء الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية ليكونوا طاقات فاعلة تعمل على تقدم ونهضة بلدانهم.
وشدد على اهتمام الجمعية بتقديم الإغاثة المعيشية للاجئين والتي تشمل المأكل والمشرب والعلاج إلى جانب التركيز على الإغاثة التعليمية والتربوية معربا عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء داعمي الأنشطة الانسانية لجمعية النجاة الخيرية.(كونا)
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