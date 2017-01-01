وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية: الصناعات المحلية تتسم بالابداع والتنوع

هند الصبيح وخالد الروضان خلال افتتاح المعرض

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح اليوم الاحد ان قطاع الصناعات الكويتية يتسم بالابتكار والابداع والتنوع مؤكدة الحاجة "لمزيد من الدعم لتحقيق الهدف الاستراتيجي للصناعة".

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح للصحفيين عقب افتتاحها معرض اتحاد الصناعات الكويتية الرابع (كي.آي.يو.اكسبو 2017) ممثلة عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأضافت ان تطور الصناعات المحلية يحتاج لعوامل مساعدة لتحقيق هذا الهدف ولعل ابرزها زيادة مساحة الأراضي وزيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وأوضحت ان المنتجات الصناعية الكويتية تشهد منافسة شديدة مع المنتجات الواردة معربة عن أملها في أن تحقق الصناعة المحلية المزيد من الازدهار لرفع صادراتها إلى الخارج ووصولها لمختلف دول العالم.

ولفتت الى أهمية هذا المعرض "الذي يسهم بتعريف افراد المجتمع بالصناعات المحلية وتسليط الضوء عليها مضيفة "اننا تعرفنا على مختلف المنتجات الوطنية التي تتميز بالابداع".

من جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدول لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في تصريح مماثل إن تنوع الانتاج الصناعي في دولة الكويت يتسم ب"الجودة عالية ويعد محل فخر لنا جميعا".

وأكد الروضان سعي الوزارة لتحسين ورفع جودة المنتج الصناعي الكويتي للوصول إلى منتج وطني ذي جودة عالية موضحا أن هذا الهدف يتحقق من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الى التواصل مع اتحاد الصناعات الكويتية لبحث التحديات والعقبات التي تواجه رفع جودة المنتج الوطني بغية تحقيق مستوى عال من التنافسية في القطاع الصناعي موضحا ان "ما يهم المجتمع والدولة ككل هو الوصول الى منتج ذي جودة عالية".

وقال ان مشروع تعديل قانون الصناعة - طور الاعداد - سيعطي دفعة كبيرة لهيئة الصناعة لتعمل بحرية اكبر مضيفا انه سينعكس بشكل واضح على الاستراتيجية الوطنية للصناعة ليعالج الكثير من الأمور العالقة في الصناعة لاسيما ان قانون الصناعة لم يتغير منذ تأسيس الهيئة في عام 1975.

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في تصريح مماثل إن المعرض يهدف للتواصل مع المجتمع الكويتي للتعرف عن قرب لطبيعة المنتجات الصناعية المحلية.

واضاف الخرافي ان اقامة المعرض في حديقة الشهيد هذا العام جاء "لتحقيق المزيد من التواصل بشكل مختلف مع الافراد من خلال وصول الشركات الى الافراد وليس العكس".

يذكر أن معرض اتحاد الصناعات الوطنية الرابع المقام برعاية أميرية سامية يستمر ثلاثة ايام بمشاركة 50 عارضا من القطاع الخاص فضلا عن عدد من الجهات الحكومية المرتبطة بالقطاع الصناعي. (كونا)