(الهلال الاحمر) الكويتي يوزع مساعدات انسانية لمتضرري الزلزال في العراق

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي اليوم الاثنين عن توزيع مساعدات اغاثية على المتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخرا محافظتي السليمانية وحلبجة شمال العراق.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية تابعت بألم وأسى بالغين الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المناطق في كل من العراق وإيران وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية مشيرا الى اهمية تقديم الدعم الاغاثي للاشقاء هناك.

واضاف الساير ان الجمعية بدأت بتوزيع ثلاثة الاف طرد من المواد العينية التي شملت الغذاء ومواد النظافة مؤكدا على استمرار تنفيذ توزيع المساعدات الاغاثية لتصل إلى كل المتضررين العراقيين المحتاجين في محافظتي السليمانية وحلبجة.

واشاد في هذا الصدد بتعاون مع سفارة الكويت في بغداد والهلال الاحمر العراقي في ايصال المساعدات الانسانية للمتضررين جراء الزلزال في المحافظتين.

وأكد ان الكويت أولت اهتماما كبيرا للظروف الإنسانية الراهنة في العراق وخاصة المتضررين من محافظة السليمانية وتجاوبت على الفور مع نداء الواجب الإنساني وقدمت ولاتزال كل أوجه الدعم والمساندة.

واوضح ان الجمعية تتعاطف مع الأوضاع الإنسانية الصعبة حاليا هناك مشيرا الى ان هذا الاهتمام يجسد المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها الجمعية تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة التي تتعرض للمحن والنكبات الإنسانية.

ولفت الساير الى ان الكويت كانت سباقة في مساعدة الضعفاء والمنكوبين في اطار التزامها الدائم بمد يد العون لكل محتاج ومتضرر في شتى أنحاء العالم. (كونا)