الداخلية: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بقيمة 300 ألف دينار

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إحباطها محاولة تهريب شحنة من مادة الحشيش المخدرة قادمة إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة عن طريق البحر بقيمة 300 ألف دينار (نحو مليون دولار أمريكي).

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط المتهم في هذه القضية وهو غير كويتي الجنسية وبحوزته 150 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة.

وأضافت أن ضبط المتهم تم إثر تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات لمدة شهر إذ وردت معلومات من أحد المصادر تفيد بوجود شخص غير كويتي من أرباب السوابق في الاتجار بالمخدرات سيجلب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر من إحدى الدول المجاورة.

وذكرت أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بأنه اعتاد على جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة مع شريك له خارج البلاد وأنه تعرف عليه أثناء تنفيذ حكم صادر بحقهما في السجن المركزي.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وجار إعداد مذكرة للمتهم الموجود خارج البلاد. (كونا)