الشيخ صباح الخالد يتوجه الى القاهرة في زيارة رسمية

(كونا) -- توجه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية اليوم الأثنين إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المشير عبدالفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويضم الوفد المرافق مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد صالح الذويخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز رحيم الديحاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالرحمن البكر وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح سالم اللوغاني وسفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير ياسر عاطف.