الكويت ترد على استخدام مياهها الإقليمية لتهريب أسلحة للحوثيين



أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتیة أن ما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية حول استخدام إيران للمیاه الإقليمية الكويتیة لتهريب شحنات أسلحة ومستشارين عسكريین إلى الحوثیین في الیمن، أنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح المصدر وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن المیاه الإقلیمیة لدولة الكويت تحت السیطرة التامة لقواتها البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، مشددا على أنها لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها بـ"الخاطئة والمسيئة".

وكانت "رويترز" نشرت عن مصادر خاصة بها، قولها إن الحرس الثوري الإيراني اعتمد في الفترة الماضية على طرق بحرية جديدة لتهريب الأسلحة إلى اليمن للتحايل على الحظر الدولي حيث يستخدم قوارب صغيرة لتوصيل الأسلحة إلى مرافئ مهجورة في الخليج العربي.