الصين تعتزم إنشاء قاعدة لمحاكاة ظروف العيش على سطح المريخ

تعتزم الصين إنشاء أول قاعدة من نوعها في البلاد لمحاكاة ظروف العيش على سطح كوكب المريخ، في إحدى المناطق الصحراوية في شمال غرب البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

ووفقًا لـ"تشاينا نيوز سيرفيس"، تم التوقيع الثلاثاء على اتفاقية لبناء ما يعرف بـ"قرية المريخ" في هايشي التابعة لمقاطعة تشينغهاي، وسيضم المشروع أعمال للتعليم والسياحة والبحث العلمي والتدريب.

وتعرف المنطقة الواقعة على هضبة تشينغهاي، بانتشار مرتفعات التبت والتلال الصخرية المشهورة باسم "ياردانج"، والتي تشكلت على مدى قرون من الزمان بفعل الرياح، وهي بيئة تعكس الكثير من الخصائص التي يتميز بها سطح الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن تستخدم القاعدة أيضًا في تصوير الأفلام والبرامج التلفزيونية ذات الصلة بالمريخ، كما سيتم توظيفها في خدمة السياحة المحلية في تشينغهاي.