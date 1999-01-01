ارتفاع إيرادات تركيا من السياحة خلال الربع الثاني
ارتفعت إيرادات تركيا من السياحة خلال الربع الثاني وسط محاولات الحكومة لإنعاش الاقتصاد بعد تعرضه لسلسلة من المخاوف السياسية والأمنية على مدى الـ18 شهرا الماضية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن دخل تركيا من السياحة ارتفع بنسبة 8.7% ليصل إلى 5.41 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وتشكل السياحة والقطاعات المتصلة بها حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا.
ويأتي هذا بعد انخفاض عدد السياح إلى أدنى مستوياته منذ 1999 في أبريل/نيسان مع تراجع عدد السياح الروس عقب التوترات الدبلوماسية بين أنقرة وموسكو، كما تهدف حكومة الرئيس "رجب طيب أردوغان" إلى استعادة الاستقرار السياسي في البلاد بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو/تموز من العام الماضي.
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