سمو الأمير: الكويت فقدت برحيل عبدالحسين عبدالرضا أحد أعلام الفن الكبار

عبّر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، مؤكدا سموه ان الوطن فقد برحيله احد اعلامه الكبار في مجال الفن المسرحي.

لقد ترجل بوعدنان بعد أن أهدانا الفرح على مدى 5 عقود كان خلالها مهندس الضحكة التي احترف انتزاعها من أعماق القلوب حتى أعطى لزمانه صفة «الجميل»، وصار للفن الكويتي بفضله ومن جايلهم من الكبار «زمن جميل».. زمن جعل حدود الكويت أبعد بكثير مما هي عليه جغرافيا.. كويت الفن الأصيل والحرية والديموقراطية والريادة الثقافية.

خبر رحيل سيد الشاشة والضحكة أبكى الكويت وكل محبيه كما هو الحال عند رحيل العظماء النادرين من البشر الذين نعرف أنهم لا يتكررون فيكون الحزن على فراقهم أكبر.

كرّس الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا دور الفن كأكثر القوى فاعلية بوجه الفتنة والفساد والأزمات، وحافظ على شوق الناس لأعماله كما في بداياتها وحتى آخر لحظة، وهذه أهم سمات المبدعين.

لم يكن غريبا التفاعل المؤثر وغير المسبوق الذي تجلّى بالكويت وعموم دول الخليج والمنطقة بعد شيوع خبر وفاة الفنان الكبير، بل عكس وفاء الناس ومحبتهم المستحقة لإنسان أفنى حياته في إسعادهم.

ويعز علينا أن نعرف أن نجما بهذا السطوع قد أفل، وهو الذي اعتدناه على الدوام يملأ الليالي ضوءا وفرحا.. وداعا بوعدنان، وللكويت ولأسرتك ومحبيك في كل مكان أحر التعازي، داعين الله أن يكون مثواك الجنة وأن يتغمد روحك بواسع رحمته.

وقد توفى الراحل الكبير عن عمر يناهز ٧٨ عاماً، بعد أيام على تعرضه لجلطة رئوية قبل أيام أدت إلى تدهور صحته في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

وبرحيل بوعدنان يكون الفن الكويتي خاصة والخليجي والعربي عامة قد خسر واحداً من كباره بكل معنى الكلمة.

ويُشهد للراحل الكبير أنه رسم البسمة على وجوه شعوب المنطقة طيلة عقود سواء في المسرح أو عبر الشاشات من خلال ما قدمه من أعمال درامية ميّزت الفن الكويتي ووضعته في المقدمة.

الراحل من مواليد "شرق" عام ١٩٣٩ وبدأ مسيرته الفنية عام ١٩٦١ وقدم خلال مسيرته الماسية في الفن أعمالاً لا تنسى منها مسلسل درب الزلق والأقدار والحيالة والعافور وأبوالملايين وغيرها العشرات .. إلى جانب الأعمال المسرحية الراسخة في ذاكرة الأجيال والتي جعلت منه رمزاً من رموز الفن الجميل والمؤثر مثل صقر قريش وعلى هامان يا فرعون وعزوبي السالمية وضحية بيت العز وفرسان المناخ وباي باي لندن وغيرها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.