النيرة المطيري تكتب، احزنتنا لأول مره يا ابوعدنان

رحل الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا وترك بصمة لاتنسى في قلوب محبيه ومحبي الفن الأصيل ، رحل وهو من رسم الابتسامة على اجيال متعاقبه بفن راقي لا ينادي بعنصرية ولا يتلون وفق طائفية .

كان نـعم الفنان العملاق لم يبخل بخزائن خبرات السنين ولم يدخل في قلبه ذرة من غيرة الحاقدين كان ذلك الجبل الذي يستند عليه الكثير من الفنانين ، وكان ذلك السند الذي يتزود من دعمه مئات المبتدئين ، لكل فنان معه حكاية ، حكاية من العطاء الجميل من النصح الثمين ، ومن الكنز الدفين .

حضوره في "لوكيشنات "أعماله مسرح آخر يشهد على دماثة خلقه ونبل روحة ورقي شخصه فقد كان شخصية إيجابية يبث روح الأمل والتفاؤل في محيطة ويشعل فتيل الحب والسعادة أينما حل. يتسم بنوع من الكوميديا الفريد من نوعه بعيد عن التهريج والابتذال ، كوميديا راقية تعالج قضايا المجتمع الكويتي بكل صدق وأمانة تدافع عن مبادئ وقيم أصيلة ، تهدف الى تسليط الضوء على بعض المشكلات بخفة دم وسلاسه في الطرح .

عبدالحسين عبدالرضا هو ابن الكويت وابن الخليج البار تأثر بفقده جميع الفئات والطوائف ، لقد خسر الفن الخليجي احد أركانه ولن يعوض مكان "ابو عدنان" احد ولن يأتي فنان يمتلك مواصفات فريده فهوالفنان المعلّم الحكيم المعطاء الداعم لأجيال واعدة .

رحمك الله يابو عدنان كما اضحكتنا في "باي باي لندن" واسعدتنا في "درب الزلق" وأبهجتنا في "سيف العرب " وأحزنتنا" برحيلك " وكانت تلك هي المره الاولى .



الكاتبة النيرة غلاب المطيري