مصري يطلق اسم والد مؤسس الدولة العثمانية "أرطغرل" على مولوده الجديد

أطلق مواطن مصري من محافظة المنيا وسط البلاد، اسم والد مؤسس الدولة العثمانية "أرطغرل" على مولوده الجديد، وذلك بعد الشهرة الواسعة التي نالتها هذه الشخصية التاريخية الكبيرة بفضل المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يعرض حاليا ويتابعه الملايين حول العالم.

وفي حديث للأناضول، قال أمين محمد محمدين والد الطفل المصري "أرطغرل"، إن فكرة إطلاق هذا الاسم على مولوده الجديد "جاءت بعد متابعتي الجيدة للمسلسل التركي الذي يحكي قصة البطل أرطغرل والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية".

ولفت محمدين إلى أن "أرطغرل هو الابن الخامس لي بعد كريم وسيد ووفاء وكمال، ولد يوم 28 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكان هناك تصميم مني ومن زوجتي على تسمية المولود الجديد بهذا الاسم".

وأشار إلى أن "مسلسل (قيامة أرطغرل) هو المفضل لي كالعدد الكبير من المصريين، لأنه يحكي قصة تجعلنا نعيش عظمة الإسلام، ويدعونا للتفاخر بشخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي".

وختم أن "أرطغرل كان مع الحق والعدل دون أن يهمه أي شيء آخر".

ويواصل مسلسل "قيامة أرطغرل" التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، حيث يتابعه الملايين بمنطقة الشرق الأوسط مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزة أو مواقع الإنترنت، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

(الأناضول)

