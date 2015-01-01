أعلنت تويتر الخميس عن إتاحتها إمكانية مشاهدة فيديوهات البث الحي بنطاق 360 درجة أمام جميع المستخدمين، سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. وقالت الشركة في مدونتها الرسمية على الإنترنت إنه بات بإمكان جميع المستخدمين الآن مشاهدة الفيديوهات بنطاق 360 درجة والتي يتم بثها عبر تطبيق بيريسكوب التابع لها.

وذكرت الشركة أن عملية البث بزاوية 360 درجة عبر بيرسكوب متاحة فقط لعدد محدود ومختار من الشخصيات المعروفة في الوقت الراهن، على أن يتم إتاحتها لشريحة أوسع في الأسابيع القادمة. ويمكن للراغبين في الحصول على إمكانية البث الحي عبر تطبيق بيرسكوب بنطاق 360 التقدم في الوقت الراهن من خلال ملء النموذج الذي نشرته الشركة على مدونتها على الإنترنت.

يذكر أن تويتر استحوذت على بيرسكوب في شهر يناير2015 ، وأطلقت التطبيق رسميًا في نهاية مارس 2015. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تويتر أعلنت في 14 ديسمبر 2016 الجاري عن إتاحتها لإمكانية البث المباشر للفيديو من خلال تطبيقها العامل بنظامي أندرويد و iOS دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خدمة البث المباشر المملوكة لها بريسكوب.