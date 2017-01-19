أطلقت على إحدى منصات التمويل الجماعي "TwoEyes VR" وهي أول كاميرا واقع افتراضي ثنائية العدسة تمنح المستخدم تجربة الشعور بمجال الرؤية الكامل للعين البشرية.

الكاميرا مجهزة بعدستين بزاوية رؤية 180 درجة لكل واحدة، بحيث تبعد كل عدسة عن الأخرى مسافة 65 ملم وهي المسافة الطبيعية المتوسطة بين عيني الإنسان، الأمر الذي يتيح للمستخدمين التقاط محتويات بزاوية 360 درجة وتعزيز واقعية الشعور بتقنية الواقع الافتراضي إلى جانب الاستمتاع بتجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

ومقارنة بكاميرات الواقع الافتراضي المتوفرة في الأسواق مثل سامسونغ Gear 360 أو إل جي 360 cam فإن كاميرا TwoEyes VR يُمكنها التقاط محتويات واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد كالتقاط فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة أو فيديو ثلاثي الأبعاد بزاوية 180 درجة، بينما تقتصر أغلب الكاميرات التقليدية على التقاط محتويات بزاوية 360 درجة فقط للواقع الافتراضي.

وتمتاز الكاميرا بقدرتها على التقاط الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية إلى جانب قدرتها على التقاط الصور بدقة 8000 * 8000 بيكسل.

وتضم الكاميرا ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت إلى جابب بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير.

يشار إلى أن كاميرا TwoEyes VR متوفرة حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 219 دولارا أميركيا أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

واستطاع المشروع، خلال 48 ساعة فقط، أن يجمع تمويلاً يزيد عن 50 ألف دولار أميركي، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 26 شباط/فبراير المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر آب/أغسطس من العام الحالي.