هل يتعرف «آيفون 8» إلى «بصمة وجه» مالكه؟



قبل عدة شهور من طرح "آبل" لهاتف "آيفون 8" بالسوق، بدأت الإشاعات حول الهاتف الذكي في التدفق على شبكة الإنترنت.



وآخر الإشاعات، تسربت عن طريق شركة "كووين آند كومباني" وتوحي بأن جهاز الهاتف الجديد الذي يتواكب إصداره مع الذكرى السنوية الـ10 لصناعة هواتف "آيفون"، سوف يتم تزويده بخاصية التعرف على "بصمة الوجه".



كما تكهنت المصادر بأنه سيكون هناك طراز جديد من هواتف "آيفون" يبلغ حجمه 5.8 بوصة، وستغطى جميع جوانب الهاتف شاشة من نوع OLED مزودة بحساسات استشعار لمسة بصمة الإصبع.



جاءت هذه المعلومات في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن برنامج "بيزنس إنسايدر"، الذي كان أول من تلقف ما كتبه تيموثي أركوري الذي يعمل محللا لدى شركة "كووين آند كومباني".



وقد أوضح أركوري أن إمكانيات "آيفون 8" تشمل أيضا إلى جانب خاصية التعرف على ملامح الوجه (المدعمة بحساس استشعار جديد يعمل بالليزر)، جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء مركب قرب الكاميرا الأمامية للجهاز. كما من المتوقع أن يكوم ضمن ميزات "آيفون الجديدة" الشحن اللاسلكي.



يذكر أن شركة "آبل" كانت قد قامت في عام 2013 بشراء شركة "برايمسنس" المتخصصة في إنتاج أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء.



في سياق متصل، إن أرادت "آبل" إضافة ميزات الواقع المعزز على هاتف "آيفون 8"، حسب ما يشاع حالياً، فإنها ستكون بحاجة إلى تطوير نوع جديد من أجهزة الاستشعار.



ويرجح أركوري أن يسجل "آيفون 8" رقما قياسيا في المبيعات. وقد تكون هذه المبيعات نتيجة للشعور بخيبة الأمل التي اعترت العديد من مستخدمي آيفون عند ظهور إصدار "آيفون 7" العام الماضي، والذي بدا كأنه مجرد نسخة مجددة من إصدار "آيفون 6".



ويتوقع العملاء الذين يدينون بالولاء لآبل أن تعوضهم الشركة عن خسارتهم السابقة بتقديم سمات متطورة غير مسبوقة في هاتفها الجديد.



وقال آركوري إنه يعتقد أن إصدار "آيفون" المقبل، الذي يرجح البعض أن يحمل اسم "آيفون 10" أو "آيفون X" بدل "آيفون 8"، سيأتي بثلاثة نماذج، منها النموذج التقليدي من حجم الـ4.7 بوصة وحجم الـ5.5 بوصة، أما الجديد فحجم الـ5.8 بوصة.



كما تشير التوقعات إلى أن شركة "كوبيرتينو"، المتعاملة مع "آبل"، قد بدأت التخلص من الغطاء الخلفي للآيفون المصنوع من الألمنيوم، وأنها بدلا من ذلك سوف تصمم الخلفية بطريقة صب صلب لا يصدأ (ستينلس ستيل)، بحيث يجمع معا لوحين من زجاج مقوى معضد بإطار من المعدن.



وتشير تلك الإشاعات إلى أن إصدار "آيفون 8" لن يكون مظهرا أخاذا فقط، ونما أيضا ستخفّض تكاليف إنتاجه ما بين 30 إلى 50%.



