سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 47 سنتا ليبلغ 26ر51 دولار
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على خلفية بيانات عن هبوط المخزونات الامريكية وتقلص الفارق بين العرض والطلب مع خفض انتاج دول أوبك وكبار المنتجين وفقا للاتفاق الذي تم بينهم في نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من تنامي نشاط النفط الصخري الامريكي.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 44ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليصل إلى 18ر53 دولار. (كونا)
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