سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 47 سنتا ليبلغ 26ر51 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا في تداولات امس ليبلغ 26ر51 دولار أمريكي مقابل 79ر50 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس على خلفية بيانات عن هبوط المخزونات الامريكية وتقلص الفارق بين العرض والطلب مع خفض انتاج دول أوبك وكبار المنتجين وفقا للاتفاق الذي تم بينهم في نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من تنامي نشاط النفط الصخري الامريكي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 44ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ليصل إلى 18ر53 دولار. (كونا)