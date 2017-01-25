بدأت عجلة التسريبات الخاصة بالهاتف الذكي الأكثر ترقباً للعام الحالي، غالاكسي إس Galaxy S8، بالدوران بسرعة كبرى مع اقتراب الإعلان عنه، وذلك من خلال حزمة جديدة من المعلومات التي سربتها صحيفة "غارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية إن هاتف سامسونغ المنتظر سوف يأتي في قياسين اثنين، إلى جانب شاشة عديمة الحواف تقريباً تمتد بين حافتي الجهاز، وحساس لقزحية العين.

ونقلت الصحيفة عن "عدة مصادر مطلعة"، رفضت الكشف عن هويتها، أنه سيُعلن عن غالاكسي إس8 نهاية شهر مارس/آذار القادم وسيبدأ بيعه اعتباراً من يوم 21 أبريل/نيسان 2017، أي أنه سيأتي في وقت لاحق من الإطلاق المخطط له أصلاً في "المؤتمر العالمي للجوالMWC 2017 " ببرشلونة في شهر فبراير/شباط المقبل، وذلك بسبب الآثار المترتبة على الفشل الذريع لهاتف سامسونغ اللوحي، غالاكسي نوت7.

وقالت "غارديان" إن طرازي الهاتف سوف يقدمان شاشتين يقع قياسهما بين 5 و6 بوصات، مع الحفاظ على نفس أبعاد النسخ السابقة من هواتف الشركة الكورية الجنوبية الرائدة، أو أنها قد تكون بحجم أصغر نظراً لكون الشاشة سوف تشغل مساحة كبرى مقارنة بالسابق.

ونقلت الصحيفة أيضاً أن طرازي الهاتف يحملان الاسمين الرمزيين: Dream و Dream 2، ويقدم كل منهما شاشة منحنية من الجانبين على غرار الهاتف غالاكسي إس7 إيدج وغالاكسي نوت7.

وأضافت "غارديان" أن ما يُسمى بـ"الشاشة اللامحدودة" سوف تغطي كامل الجهة الأمامية للهاتف ما عدا جزء صغير جداً في الأعلى والأسفل، حتى إنه لن يكون هناك أي مساحة لوضع شعار سامسونغ في الجهة الأمامية.

وبخلاف تسريبات سابقة، ذكرت الصحيفة أن عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية لن تتخلى عن منفذ سماعات الأذن، كما فعلت منافستها آبل مع هواتف آيفون 7.

وقالت الصحيفة إن عدة مصادر أكدوا لها أن تقنية مسح قزحية العين التي امتاز بها الهاتف المُلغى غالاكسي نوت7 سوف تتوفر مع غالاكسي إس8، والتي تتيح للمستخدمين فتح الهاتف وتأمينه عن طريق مسح أعينهم.

وفيما يتعلق بكاميرا الهاتف المنتظر، نقلت "غارديان" أنها ستدعم نفس تقنية "البكسل المزدوج" التي جاء بها غالاكسي إس7، ولكن مع تحسين سرعة التصوير وأدائه في ظروف الإضاءة المنخفضة، ثم إنها ستضم تقنية للتعرف على الأشياء.

وسيأتي غالاكسي إس8 أيضًا مع منفذ USB Type-C، ونسخة جديدة من نظارة وكاميرا الواقع الافتراضي "جير في آرGear VR " و "جير 360Gear 360."

وللمرة الأولى إلى الآن، كشفت تسريبات "غارديان" أن غالاكسي إس8 سيتضمن إمكانية وصله بشاشة مكتبية ولوحة مفاتيح وفأرة لتقديم تجربة أندرويد مكتبية، وذلك على غرار ما قدمته شركة مايكروسوفت مع هواتف "لوميا 950".