تعتزم مجموعة من شركات التقنية الاجتماع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة تقديم مذكرة مؤيدة لدعم دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير بمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وفق ما قال متحدث باسم الشركة المنظمة للاجتماع.

ودعت إلى الاجتماع "جيت هب GitHub، وهي شركة متخصصة في صناعة أدوات تطوير البرمجيات، وأعلنت عدة شركات عزمها الانضمام للاجتماع، من بينها عملاقة محرك البحث غوغل.

وتعد المذكرة المؤيدة، والتي تُعرف أيضًا باسم "المذكرة الصديقة للمحكمة"، بأنها مذكرة تُقدَّم من قِبل أطراف ليست شريكة في النزاع ولكنها تتطوع لتقديم معلومات مفيدة أو شهادة في القضية.

وشملت قائمة الشركات المدعوة للاجتماع كلًا من غوغل، وشركة خدمات تأجير واستئجار أماكن السكن "إير إن بي إن" Airbnb، وشركة خدمات البث "نتفليكس" Netflix، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على الوضع.

وبعد قرار ترمب يوم الجمعة الماضي بالمنع المؤقت لدخول المسلمين من سبع دول، من بينها ست عربية إضافة إلى إيران، أعلنت شركات التقنية صراحةً معارضتها للقرار، إذ يعتمد هذا القطاع على المواهب من جميع أنحاء العالم، حتى إن غوغل أنشأت صندوق أزمة بقيمة 4 ملايين دولار لدعم 4 منظمات مدنية تدعم حريات وحقوق المهاجرين.

وتذرعت إدارة الرئيس ترمب بأن قرارها حظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية إلى أجل غير مسمى، ومنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني العراق واليمن وليبيا والصومال والسودان وإيران سيحمي الأمن القومي. ولكن حقوقيين اعتبروا القرار تمييزًا ضد المسلمين ومخالفًا للدستور الأميركي.

وتأتي المناقشات بين شركات التقنية بعدما قدمت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون وشركة خدمات السفر والسياحة على الإنترنت، "إكسبيديا" Expedia، أمس الإثنين بيانات تدعم دعوى قضائية أقامها المدعي العام بولاية واشنطن، وقالت الشركتان إن قرار ترامب يؤثر سلبًا على أعمالهما.

وقد دُعيَ إلى الاجتماع أيضا شركات أخرى مثل أدوبي، و "آد رول" AdRoll، وشركة أوتوماتيك Automattic المالكة لمنصة إدارة المحتوى وردبرس WordPress، وشركة خدمات التخزين السحابي بوكس Box، وشركة خدمات توصيل المحتوى ونظام أسماء النطاقات كلاود فلير CloudFlare.

وتشمل القائمة أيضًا شركة التخزين السحابي دروب بوكس، وشركة تطبيق الملاحظات إيفرنوت Evernote، وشركة منصة التدوين ميديم Medium، ومؤسسة موزيلا، وشركة بينتيرست، وريديت، وسيلزفورس، وسترايب، ويلب، وزينجا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت خدمة التراسل الفوري فايبر Viber أمس الإثنين عن توفير مكالمات مجانية لمستخدميها المتضررين من قرار ترمب، وقالت في تغريدة لها على تويتر إنن المكالمات الصوتية الهاتفية إلى أي خط أرضي أو محمول، والتي سيتم إجراؤها عبر الخدمة بين مستخدميها في الولايات المتحدة ومستخدميها في الدول المتضررة، أصبحت مجانية.