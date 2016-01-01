عززت خدمة التراسل الفوري "واتساب" من حماية الحساب عن طريق توفيرها ميزة التحقق بخطوتين لجميع مستخدميها، حيث أعلنت الشركة عن ذلك من خلال صفحة التعليمات الموجودة على موقعها على شبكة الإنترنت، ويعتبر هذا الإجراء الأمني الإضافي بمثابة طبقة أمنية إضافية عند تثبيت وإعداد التطبيق.

وتعمل الميزة على حماية الحساب من الوصول غير المصرح به عبر رمز مرور مكون من 6 أرقام يجب إدخالها من أجل تسجيل رقم الهاتف لدى "واتساب"، وتشير الشركة إلى أنه بمجرد تفعيل هذه الميزة فإن أي محاولة للتحقق من رقم الهاتف على "واتساب" سوف تطلب رمز المرور هذا، ويمكن للمستخدمين أيضاً اختيار إدخال عنوان بريد إلكتروني للاستعادة، إلا أن هذه الخطوة اختيارية.

ويمكن توليد رابط يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم في حال نسيانه لرمز المرور، بحيث يسمح هذا الرابط بتعطيل ميزة التحقق بخطوتين من أجل الوصول إلى الحساب، وينبغي إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح وذلك لأن الشركة لا تعمل على التحقق منه.

وتحاول الشركة التأكد من أن المستخدم لن ينسى رمز المرور خاصته، وذلك عبر قيام التطبيق بطلب إعادة إخال رمز المرور من وقت لآخر بشكل دوري، ولا تتوفر معلومات حالياً عن عدد المرات التي قد تقوم بها الشركة بالطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور، ولكن يعتقد أن طلب إدخال رمز المرور سيتم عند عدم استعمال التطبيق لوقت طويل غير اعتيادي.

ولا يتوفر أي خيار لتعطيل عملية المطالبة هذه في حال كانت ميزة التحقق بخطوتين مفعلة، كما عمدت واتساب إلى اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على آمن الحساب، حيث لن يسمح لرقم الهاتف بإعادة التحقق خلال 7 أيام من آخر استخدام للتطبيق دون رمز المرور في حال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين.

ويمكن بعد مرور الأيام السبعة إعادة التحقق من رقم الهاتف من دون الحاجة إلى رمز المرور، مع الانتباه إلى فقدان المستخدم لجميع الرسائل المعلقة وحذفها عند إعادة التحقق، وتضيف الوثائق أنه في حال قام المستخدم بإعادة التحقق من رقم الهاتف عبر تطبيق واتساب بعد مرور 30 يوماً على آخر استخدام للتطبيق، ودون رمز المرور، سيتم حذف الحساب وإنشاء واحد جديد عند نجاح عملية إعادة التحقق.

وكانت واتساب قد بدأت باختبار هذه الميزة ضمن النسخ التجريبية "بيتا" خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أنها أصبحت حالياً ميزة رسمية متوفرة لجميع مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.2 مليار شخص، ويمكن الوصول إليها من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق ومن ثم خيار الحساب ومن ثم خيار التحقق بخطوتين.