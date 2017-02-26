كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم الأحد خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي ينطلق يوم غد الاثنين بمدينة برشلونة الإسبانية، عن أحدث هواتفها المحمولة الحاملة للعلامة التجارية نوكيا، وأكدت على التوقعات الكثيرة التي تحدثت عن عودة هاتف نوكيا 3310.

وجرى عرض الهاتف القديم الجديد نوكيا 3310، ورغم أن الهواتف المعروضة تحمل الاسم المعروف نوكيا إلا أنها مصنعة عبر شركة HMD العالمية التي حصلت على الرخصة التجارية لتصنيع وتسويق الهواتف الحاملة لعلامة نوكيا التجارية.

وتأتي النسخة الجديدة من الهاتف البالغ سعرها حوالي 50 دولاراً بشكل جمالي مع مجموعة من المواصفات العادية، ويحتوي على لعبة الأفعى Snake والنغمات القديمة التي يحن إليها مستخدمو الهاتف القديم بنسخته الأصلية، الذي ظهر قبل 15 عاماً.

وتبدو النسخة الجديدة أنحف كثيراً وأخف وزناً من النسخة الأصلية، حيث يأتي بقياسات 115.6×51×12.8 ميلليمتر، ويحتوي على شاشة من قياس 2.4 إنش ملونة QVGA مع دعم لفتحة الذاكرة الخارجية MicroSD وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغابيكسل مع فلاش LED و16 ميغابيكسل من مساحة التخزين الداخلية.

وتخطط شركة HDM لتوفير الهاتف في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويأتي بأربعة خيارات لونية هي الأصفر والأحمر والرمادي والأزرق الداكن، ويعمل بواسطة نظام التشغيل Nokia Series 30+ بدلاً من أندرويد، بحيث يمكن للهاتف تقديم وظائف الاتصال التقليدية وإرسال الرسائل المصورة الأساسية.

وتدعي الشركة أن بطارية الهاتف البالغ سعتها 1200 ميلي أمبير تسمح له بالعمل لمدة 31 يوماً مع 22 ساعة من وقت الحديث، كما أنه يحتوي الهاتف على متصفح Opera Mini لتصفح الإنترنت، وتم تصميمه من البلاستيك.

ويضم الهاتف القديم الجديد العديد من التحسينات الداخلية، بحيث يبدو متماشياً مع الهواتف الحديثة مثل منفذ USB مصغر للشحن ومنفذ للسماعات 3.5 ميلليمتر وتقنية الاتصال بلوتوث Bluetooth 3.0.

تجدر الإشارة إلى تمكن الشركة من بيع 126 مليون جهاز من الهاتف الأصلي منذ عرضته لأول مرة في شهر سبتمبر/أيلول عام 2000، وذلك قبل وجود هواتف آيفون من آبل.