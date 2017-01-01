امتلك الهواء.. خدمة بث تلفزيوني من يوتيوب بـ 35 دولارا
قالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجيسكي اليوم الثلاثاء إن شركة ألفابت المالكة للموقع ستطلق خدمة للبث التلفزيوني المباشر في الأشهر القليلة
القادمة تتيح رؤية شبكات البث الأميركية الأربع الرئيسية بالإضافة إلى قنوات مدفوعة الاشتراك مقدما.
وأضافت وجيسكي أن تكلفة الخدمة التي ستحمل اسم ( #يوتيوب_تي_في ) ستكون 35 دولارا شهريا.
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