تعرف على تلفزيون "يوتيوب".. جديد "جوجل"



أعلنت شركة "جوجل " مؤخراً عن نيتها إطلاق خدمة YouTube TV خلال الأشهر القليلة القادمة، وهي خدمة كابل التلفزيون الافتراضي المماثلة لخدمات التلفزيون عن طريق الكابل مثل Sling TV أو DirecTV، مقابل اشتراك شهري.



ويأتي ذلك مع رغبة الشركة بتوسيع مجالها لتكون أكثر من مجرد منصة لمشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، بحيث ترغب " يوتيوب " بأن تحل محل خدمة تلفزيون الكابل الخاصة بالمستخدمين، ويمكن من خلال هذه الخدمة الوصول إلى كل محتوى "يوتيوب" إلى جانب العروض المباشرة والبرامج من 40 شبكة بما في ذلك الرياضة والأخبار مع عضوية لما يصل إلى 6 أشخاص.



وتتضمن الخدمة العديد من القنوات والشبكات الإخبارية والمالية، كما يمكن إضافة قنوات جديدة.



وتشير "يوتيوب" إلى أن خدمتها الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة التلفزيون في نفس المكان الذي يشاهدون فيه جميع محتويات الفيديو الأخرى، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا ومفضلا، بحيث إنها ترغب ببناء تجربة تعمل بشكل مماثل عبر الهاتف المحمول أو حاسب سطح المكتب وجميع أجهزة المستخدم الأخرى.



وتشمل الخدمة أيضاً على ميزة تسمى Cloud DVR، والتي تسمح للمستخدم بالوصول إلى عدد غير محدود من البرامج دون الحاجة إلى القلق حول حدود التخزين الخاصة بخدمة DVR التقليدية، وينبغي للمستخدم أن يكون متصلاً بالإنترنت للوصول إلى البرامج المسجلة مما يسهل مشاهدتها في أي وقت ومكان.



ويمكن للمستخدمين التواصل مع خدمة العملاء عن طريق المكالمات أو البريد الالكتروني أو الدردشة من خلال تطبيقYouTube TV، وهو تطبيق الخدمة المنفصل تماماً عن تطبيق "يوتيوب" الأساسي.